¿La incondicional? Paula Arias confirmó que arregló los problemas que tenía con el futbolista Eduardo Rabanal y retomaron la relación sentimental que terminaron hace dos semanas, tal como lo indicó Eduardo en sus redes sociales.

A través de las cámaras del programa Magaly TV: La Firme, la salsera reveló que fue un error haber terminado la relación, pues todas las parejas tienen problemas, pero ella está tranquila.

“Somos una pareja, nosotros sabemos lo que sucede en 4 paredes, lo que sucede en nuestra vida y siempre con la consciencia tranquila, porque, al final, yo no hice nada malo, yo no me porté mal, yo no lancé este comunicado, que fue un error completamente”, dijo.

Como se recuerda, el futbolista le pidió disculpas públicas a la salsera el pasado 25 de marzo. Además, le pidió una segunda oportunidad para retomar la relación, por lo que habría aceptado.

“Nosotros estábamos en planes para casarnos aquí, allá. Problemas los podemos tener todos, pero esta solución es entre dos y es entre 4 paredes y es que nosotros hemos retomado nuestra relación.”

Sin embargo, el periodista del programa le consultó si es que estaba embarazada, ya que habría sido la razón principal de la reconciliación. “No no, fuera feliz de decirlo, emocionada de poderlo decir, darle la noticia a mi familia a todo el mundo, porque, de verdad, estamos muy bien, muy felices, excepto por ese día, pero no estoy embarazada”.

Por último, dijo estar segura que la criticarán por su decisión de regresar con el jugador de fútbol. “Voy a recibir muchos comentarios, muchas criticas, ya sé que viene con todo esto. Respeto mucho lo que dicen porque es parte de la opinión de ellos.”





