Patricio Parodi dio sorpresa romántica a Génesis Arjona y esto dijo Sheyla Rojas [VIDEO]

El integrante de los ‘Leones’, Patricio Parodi y la ‘guerrera’ panameña Génesis Arjona disfrutaron de una cena romántica tipo picnic que fue grabada por el equipo de ‘Esto es guerra’.

El esperado encuentro entre Patricio y Génesis, quienes han sido vinculados sentimentalmente, se dio el último jueves por la noche. El popular ‘Pato’ le preparó una cena a la luz de la luna, detalle que agradeció la ‘guerrera’.

“Estoy súper contenta porque en tan poco tiempo me conoces demasiado. Sabes que me gusta estar desconectada de todo. Aquí atinaste y eso es lo que me gusta”, le dijo Génesis al ‘león’ al inicio de la cena.

Patricio aprovechó la oportunidad para decirle a la ‘guerrera’ que lo primero que le gustó de ella fue su cabello, su sonrisa, su personalidad, y sencillez.

“Estoy seguro que con el tiempo voy a conocer muchas más cosas”, agregó

Patricio Parodi

Tras esta dulce confesión, Génesis se animó a declarar parte de sus sentimientos al ‘guerrero’. “Sabes que tengo ‘clic’ contigo, sabes que hemos pasado momentos súper bonitos, sabes que nos estamos conociendo y cosechando una bonita amistad. Me gustan cosas tuyas y a ti cosas mías. A veces no es necesario decir muchas cosas cuando simplemente las miradas lo dicen todo”.

El romántico encuentro se dio como parte de la cita doble, donde Génesis disfrutó de una cena romántica con Fabio Agostini y luego con Patricio Parodi.

El video de la cita fue presentada hoy en el programa ‘Estas en todas’ y la conductora Sheyla Rojas exigió una revancha para Patricio porque para Nicola Porcella y 'Choca' Mandros, Fabio Agostini ganó el encuentro.