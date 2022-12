El Mundial de Qatar 2022 continúa con sus vibrantes partidos y la fase de grupos entró a la recta final en busca de las 16 mejores selecciones. Dos equipos del Grupo E se encontrarán este jueves 1 de diciembre y Latina Televisión alista su cobertura.

El partido entre España vs. Japón será transmitido en vivo por la señal de Latina. Este cotejo se jugará en el Estadio Internacional Khalifa, un estadio multiusos ubicado en la ciudad de Doha, Qatar, tiene una capacidad para 45,416 espectadores.

Los otros tres encuentros entre Croacia vs. Bélgica, Canadá vs. Marruecos y Costa Rica vs. Alemania se podrá ver en la web y la app del canal 24 horas después de terminado los partidos.

Partidos del jueves 1 de diciembre:

● En vivo:

España vs. Japón / jueves 1 de diciembre- desde las 1 p.m.

● No se transmitirá en vivo:

Croacia vs. Bélgica

Canadá vs. Marruecos

Costa Rica vs. Alemania

A continuación, te dejamos el calendario del Mundial Qatar 2022:

● Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

● Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre

● Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

● Semifinales: 13 y 14 de diciembre

● Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre

● Final: 18 de diciembre

El evento deportivo más importante del fútbol es cubierto desde los estudios de Latina Televisión con la conducción de Coki Gonzales, Bruno Cavassa, Fernando Egusquiza, Talía Azcárate y, desde Doha, de la mano de los enviados especiales ‘Checho’ Ibarra, Steve Romero, Paúl Pérez, Juan Palacios y Joseph Fajardo.

