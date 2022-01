Pamela Vértiz , conductora del programa dominical “Día D”, anunció el fin de sus vacaciones y confirmó el regreso del espacio periodístico para este domingo 16 de enero, a las 9:55 p.m., a través de la señal de ATV.

Mediante una conferencia de prensa, la conductora de TV contó detalles sobre el regreso del programa y reveló que la mayoría de reportajes se realizan de forma virtual debido a la pandemia.

“No vamos a bajar la guardia. Nos cuidamos mucho, porque un equipo con bajas afectaría la realización semanal del programa, por eso seguimos y respetamos todos los protocolos de sanidad. Por otro lado, confiesa que tiene un mantra y ese es ‘Un domingo a la vez’”, contó Vértiz.

“Es buenísimo tener como previo a un programa tan potente como ‘Nunca Más’, que nos deja un buen rating, pero hay que mantenerlo y si es posible, superarlo. Por eso, algunas veces ocupamos el primer lugar otras el segundo en el rating”, agregó la conductora.

Por si fuera poco, el regreso del dominical “Día D” tuvo como protagonistas a Pamela Vértiz y Jorge Benavides, en su papel de la ‘Tía Gloria’. En el divertido adelanto, ambos se muestran contentos por la nueva temporada del programa.

BUENA RELACIÓN CON SUS COMPAÑERAS

Por otro lado, Pamela Vértiz también se refirió a sus otros programas en el canal, ya que de lunes a viernes al mediodía está a cargo de la conducción de En Contacto” por ATV +, mientras que en la noche se encarga del noticiero central de ATV.

Bajo esta premisa, Vértiz celebró que el rating de “Magaly TV, la firme” le deje un buen “colchón” a su noticiero. Además, dijo que es amiga de Andrea Llosa y que mantiene una buena relación con las demás conductoras del canal.

“Como siempre lo he dicho, soy muy amiga de Andrea, la admiro, la respeto, es bien capa. Con Magaly me llevo muy bien, nos encontramos muchas veces en eventos sociales, a Juliana la veo poco, pero también me llevo muy bien. En mí no hay nada de egos ni antipatía”, señaló.

