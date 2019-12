Olinda Castañeda no se quedó callada y acusó en “El valor de la verdad” a Tilsa Lozano de meterse en su relación con Jackson Mora. Durante su participación en el programa de Beto Ortiz aprovechó la oportunidad de hablar de su ‘archienemiga’.

La modelo, quien llevó entre sus amigos a Shirley Arica, contestó honestamente hasta la pregunta 20, decidió no arriesgar lo ganado y escuchando los consejos de sus amigos se retiró con 25 mil soles.

A continuación, te damos a conocer las preguntas que contestó relacionadas a la exconejta de Playboy y su último novio.

¿Se besaron Tilsa Lozano y tu expareja Jackson Mora?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue mi novio. Tilsa generó una especie de triángulo, yo quedé sorprendida el día que salió el ampay. Se me escapó y pudo haber sido mucho más inteligente y a mi edad yo habría podido entender que él ya no quería estar conmigo (…). Se fueron a tomar un café, él le dijo que había retomado la relación conmigo a lo que ella le empezó a hablar mal de mí. Es un recurso super bajo, si quiere competir para quitar un hombre se compite mujer a mujer y no llegar a un recurso bajo de hablar mal de alguien (…). Ellos se conocían antes, en ese tiempo Tilsa le pidió que vaya para su box y tragos van y tragos vienen y se dieron un eso cuando Jackson estaba con novia”.

¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Un día vi una historia en la que ella promocionaba una pelea de él. Estaba con unos tragos encima y revisé su celular porque me le pidió mi pareja. Lo primero que vi fue las historias de Instagram solo de Tilsa, donde ella buscaba pericotear la relación”.

¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel de Panamá?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue al mismo hotel donde yo fui con él a Panamá. Me mandan una foto y le pregunté de frente dónde estaba y no sabía cómo responder, entonces le pedí que me mande su ubicación de WhatsApp. Él me dice que no estaba en Panamá sino en Ica. De tanto insistir me confesó que estaba en Panamá en otra habitación y que Tilsa era una amiga. Al final admitió todo su pecado. Qué pena que una mujer tenga que vivir lo que vivió con otra. Él me hablaba mucho de matrimonio, a mí y a mis papás (…). El no pensó en salir con una persona tan mediática y mis padres se decepcionaron porque le creyeron”.

¿Te dijo Jackson Mora que no quería nada con Tilsa?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue antes, después, ahora, ayer, siempre. Él me dijo que era su amiga y que no le gustaba porque no llevaba su ritmo de vida (…). En una oportunidad, yo fui a una reunión y me puse en otro lugar, pero de un momento a otro se acercó y nos saludamos. Empecé a cambiar de lugar y ella me seguía. Supongo que era por Jackson. Todo el tiempo me mandaba indirectas (…). Yo creo que Jackson está con Tilsa, nosotros habíamos vuelto hace un par de semanas y le pedí que le diga que retomamos la relación, pero me salió con excusas, dándome a entender que le dio pena; por ello, decidí terminar”.

¿Te maltrató psicológicamente Jackson Mora?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue una manipulación de hacerme sentir culpable de que él se había ido con Tilsa. Me echaba la culpa de que se vaya. Había semanas que le decía que le pedía que se vaya porque quería estar sola, pues tenía miedo por todo el daño que me habían hecho. Incluso me sentí culpable de que se metiera con Tilsa. Una vez me culpó por no querer tener relaciones las veces que él quería. Me decía que yo era culpable por no cuidar a mi marido”.

¿Le dijo Tilsa a Jackson ‘creí que yo te gustaba’?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Él me lo contó. Tilsa se acerca a Jackson y conversan delante de mí. Cuando terminan le pregunté de lo que habían hablado y me dijo todo”.

Olinda Castañeda dice que cuando empezaba a creer en el amor, nuevamente la engañan. (Foto: Instagram)

