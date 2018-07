La novela ‘Ojitos hechiceros ’ llegó a su fin y su protagonista, Melissa Paredes , quien ahora será recordada como la soñadora 'Estrella’, no aguantó las lágrimas al ver que su debut en televisión fue a lo grande.

Los protagonistas de la novela se juntaron en un conocido bar de Barranco para ver el final de 'Ojitos hechiceros' y compartieron las últimas escenas de la novela.

Tras el final de la novela, los actores se abrazaron y entre palmas aseguraron que "' Ojitos hechiceros' no se va".

“Terminar esta novela que significó tanto en mí y en la televisión me dio pena. Cuando escuché la canción ‘Ojitos hechiceros’ recordé cuando recién empecé y me moría de miedo. Agradezco a Michelle Alexander por la oportunidad que me dio de interpretar a ‘Estrella’, la disfruté mucho. Ha sido maravilloso”, señaló Melissa Paredes .

“Me da pena despedirme de 'Estrella', mi personaje. Ni yo creía en mí como ella ( Michelle Alexander ) lo hizo. Estoy muy feliz porque me eligió. Extrañaré a Estrella”, agregó la modelo.



Asimismo, la novel actriz compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram despidiéndose de la primera temporada de 'Ojitos hechiceros' . En esta publicación expresó lo feliz y agradecida que está con sus compañeros de reparto y la producción de la novela.

En otra instantánea de su cuenta de Instagram , la modelo y actriz dedicó la telenovela a su pequeña hija Mía, fruto de su relación con el futbolista del Deportivo Municipal, Rodrigo Cuba.

"Esta novela te la dedico a ti, mi princesita, Mía. Tú me diste esa fuerza que necesitaba para dejarte todos los días tempranito e irme a grabar, extrañarte a cada segundo, pensarte todo el día. Y querer recuperar como loca las horas que no te vi los fines de semana", precisó Melissa Paredes .



Cabe recordar que este fue el primer trabajo protagónico en ficción de Melissa Paredes. Además, se espera la confirmación oficial de la segunda temporada de 'Ojitos hechiceros'.