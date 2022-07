La orientación sexual de Will Byers, personaje que interpreta Noah Schnapp en “Stranger Things”, y su atracción por su mejor amigo Mike Wheeler (Finn Wolfhard), ha dado que hablar desde la primera temporada.

Los hermanos Duffer jugaron al misterio sobre este punto en la exitosa serie de Netflix durante las tres primeras temporadas, y dejaron algunas pistas, que no confirmaban ni desmentían la posibilidad de que Will sea homosexual.

Pero ha sido en el segundo volumen de la cuarta y penúltima entrega de la producción donde esto ha quedado mucho más claro, en la escena donde Will y Mike comparten una conversación muy delicada en una furgoneta.

“El día (que grabaron) fue muy divertido. Me encanta jugar con Will. Esta escena fue realmente importante para él, porque solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”, reveló Noah en una entrevista a Variety.

Asimismo, confirmó que el personaje que interpreta sí es gay. “Quiero decir, está bastante claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike”, declaró.

“(En esta entrega) se trató simplemente de interpretar a un personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si será aceptado o no, y por sentir si está cometiendo un error, sin saber cómo encajar”, agregó.

“Ahora sabemos al 100% que es gay y que ama a Mike. Pero durante muchas temporadas ha sido un arco que se ha resuelto a un ritmo lento. Está bien hecho, es muy fácil hacer que un personaje sea gay de repente”, precisó.

En ese sentido, Schnapp expresó lo feliz que se siente cuando los fans lo han felicitado por cómo se desarrolla su papel. “Me gusta escuchar eso, me hace feliz. Están escribiendo un personaje real a través de un viaje real, de una lucha real y lo están haciendo muy bien”,

