No escarmienta. Las denigrantes declaraciones de Nicola Porcella acerca de Karina Rivera no son solo las que se emitieron en vivo durante el programa ‘Todo por amor’. Hay más.

Durante la emisión del último programa de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora del mismo nombre difundió unas expresiones machistas de Porcella sobre Rivera.

De acuerdo con Magaly, horas antes de que se emitiera el primer programa de ‘Todo por amor’, Porcella había dicho esto sobre Karina:

“Yo he subido fotos con Karina y todos mis amigos se la quieren levantar, todos se la quieren levantar a Karina, todo el mundo, perdón Orlando, discúlpame”.

Ante estas expresiones, Magaly calificó de “bruto” a Porcella.

Magaly Medina se pronuncia sobre separación de Nicola Porcella de Latina. (Video: ATV)

Como se recuerda, este ex ‘chico reality’ había dicho, en pleno programa en vivo que a Karina Rivera “solo la gilean los gerentes” de Latina. Pese a ello, él regresó al programa como si nada:

“Uff, he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, ayer estuve un poco desconectado, llegué y me dijeron que había sido un revuelo. Que hubo una chica que hizo una revolución, se han levantado las solteras en pie de guerra, los chicos la quieren acá, no sabemos lo que dicen las redes”, dijo Porcella en su regreso.

