Parece que las críticas contra Nicola Porcella por el desatinado comentario que hizo sobre su compañera Karina Rivera durante el programa ‘Todo por amor’ trajeron consecuencias.

Este miércoles, durante la tercera emisión del espacio de Latina, Rivera apareció sola en la conducción lo que llamó la atención de más de un espectador.

Después de la breve presentación fue la propia afectada por el comentario del exchico reality quien explicó las razones de la ausencia de este. “Hoy Nicola no va a estar conmigo, no va a estar con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado, no se encuentra bien y me hizo llegar nuevamente sus disculpas a todas nosotras la mujeres del Perú”.

Minutos antes, Rivera comentó que había aceptado las disculpas que le ofreció su compañero y justificó este error como parte de la emoción por el estreno del programa que comparten.

“Antes de ayer Nicola hizo un comentario fuera de lugar, estuvo muy mal lo que dijo. Él cometió un error y me pidió disculpas, lo hizo dentro y fuera del programa. No solamente a mi sino también a los directivos de este canal. Todos los que estamos en este negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores sobretodo cuando nos gana la adrenalina de un primer programa”, comentó inicialmente Rivera.

Karina Rivera explica ausencia de Nicola Porcella en el programa

Como se recuerda, en su debut en ‘Todo por amor’, Nicola Porcella dijo: “acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, luego que uno de los concursantes coqueteara con la exesposa de Orlando Fundichely.

Tras el comentario una ola de críticas cayó sobre Porcella quien lejos de hacer un mea culpa de manera inmediata dijo que mencionarlo “causa que se muevan las redes”.