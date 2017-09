Rosángela Espinoza sabe cómo enojar a su compañeros del reality ‘Esto es guerra’, en especial a Yahaira Plasencia y al líder de las ‘Cobras’, Nicola Porcella.

El conflicto surgió al inicio del programa cuando los conductores del reality le pidieron a Espinoza que confesara si había decidido cambiarse al equipo de los 'Leones' para molestar a Yahaira.

“Hay varios motivos, uno es por Nicola Porcella, otro es por ‘Cobrita’ (la mascota de las ‘Cobras’) es traidor. No fue por incomodar (a Yahaira). Me han dicho que Yaco es un buen líder y Nicola no lo es”, sentenció la popular ‘chica reality’. Luego agregó “no entiendo porque Nicola dice (a Yahaira) que la va a entrenar, si él no entrena”.

Nicola Porcella

Ante esta respuesta, el líder de las ‘Cobras' le envió una contundente respuesta.

“Rosángela ha vivido seis años haciendo espectáculo, haciendo cochinada en la televisión y yo no. No le responderé para que genere sus cosas, si quiere pelear que lo haga. Rosángela para mí es nada”, dijo tajante Porcella.

Rosángela continuó discutiendo y reclamando a la producción del reality haberla llamado, en la edición de ayer, solo para pararse al lado de Yahaira Plasencia mientras los conductores hablaban de la relación de la salsera y el 'guerrero' Luis Alonso. “No estoy para perder el tiempo”, dijo.

Lo que causó el enojo de Yahaira: “Te falta humildad, acuérdate de dónde vienes. Creo que eres de Ventanilla o de La Victoria... Yo entré a un reality por un ex enamorado que tuve, en cambio a ti te metieron a ‘El gran show’ por un correazo”, sentenció la salsera.