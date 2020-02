¿Y el mea culpa? Nicola Porcella le ha restado importancia a las críticas en su contra por el desafortunado comentario que hizo sobre su compañera en el programa ‘Todo por amor’, Karina Rivera.

Tal parece que el exchico reality no se habría percatado de la magnitud de sus palabras y, según aseguró, lo dicho, en la primera emisión del programa de Latina, no pasaría más allá de ser una broma.

“Karina para mí es como mi mamá, yo la respeto muchísimo y ella lo sabe. De repente la manera de decirle a un participante que no la moleste fue como un chiste interno. Yo siempre he sido así, siempre he sido bromista y me dejo bromear”, comentó.

En entrevista con El Popular, el modelo dijo, con nula humildad, que las reacciones de las personas- e incluso de la exministra de la Mujer, Ana Jara -en su contra se realizan porque generan reacciones en redes. Normalizando así sus opiniones machistas.

“Yo creo que mencionarme causa eso, que se muevan las redes, yo no estoy pendiente a eso. Hay gente que se tiene que dedicar a su trabajo en vez de estar buscando tres pies al gato y buscarle a cada oración lo malo”, señaló.

Porcella dijo, además, que no tendría problema en pedir disculpas a su acompañante en la conducción del programa televisivo y reiteró que hablar de él causa este tipo de reacciones.

“No me refería a eso, la gente lo toma por el lado que no es, ya a Karina le explique y sabe que jamás le faltaría el respeto. Yo creo que hablar de mí causa esto y bueno caballero”, sentenció.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Como se recuerda, la expareja de Angie Arizaga marcó su regreso a la televisión causando polémica luego de lanzar una atrevida opinión contra Rivera de quien refirió: "Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a dar la plata”.

Al respecto, la exministra de la Mujer Ana Jara se pronunció a través de redes sociales y calificó el hecho de “inaceptable y hasta delictivo”.