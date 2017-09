Como cada mes, Netflix se renueva y nuevas producciones ingresarán a la parrilla de este servicio de streaming. Entre las más destacadas, se encuentra la segunda temporada de la ya popular Stranger Things

Stranger Things 2

Cuando parece que la calma por fin llegó a Hawkins, Will Byers (Noah Schnapp) demostrará que esto es incorrecto. Serie original de Netflix, estreno el 27 de octubre.

MINDHUNTER: Temporada 1

Con la dirección de David Fincher ('The Social Network'), esta serie muestra el seguimiento de un agente del FBI a los peores violadores y asesinos en serie. Serie original de Netflix, estreno el 13 de octubre.

Todos los estrenos

Peaky Blinders", temporadas 1 a la 3 —1 de octubre.

"Gravity Falls: Un verano de misterios, temporada 2B—1 de octubre.

"Desaparecer", película —1 de octubre.

"It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt Pepper and beyond", documental —5 de octubre.

"The Story of Diana", serie documental —5 de octubre.

"Suburra", temporada 1 —6 de octubre.

"Designated Survivor", temporada 2 —6 de octubre.

"ID-0", temporada 1 —6 de octubre.

"Fe de erratas", película —12 de octubre.

"El especial de Alex Fernández" —13 de octubre.

"Mindhunter", temporada 1—13 de octubre.

"Los Meyerowitz: La familia no se elige", película —13 de octubre.

"La niñera", película —13 de octubre.

"Criminal Minds", temporada 12 —15 de octubre.

"Frozen", película —15 de octubre.

"Shaun el cordero: la película"—15 de octubre.

"Frozen Fever", cortometraje —15 de octubre.

"Gold", película —17 de octubre.

"1922", película—20 de octubre.

"One of Us", documental —20 de octubre.

"Cuando conocí al Chapo", documental —20 de octubre.

"Arrow", temporada 5—20 de octubre.

"The Flash", temporada 3—20 de octubre.

"Suits", temporada 7A —20 de octubre.

"Wheelman", película —20 de octubre.

"Sinister 2", película —22 de octubre.

"It comes at Night", película —24 de octubre.

"Joan Didion: el centro cede", documental —27 de octubre.

"Stranger Things 2", serie —27 de octubre.

"El universo de Stranger Things – parte 1", serie con comentarios de la segunda temporada —27 de octubre.