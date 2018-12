Los cómics siguen siendo la materia prima para seguir creando películas y series de televisión. "The Umbrella Academy", un cómic publicado por Dark Horse, tendrá su propia adaptación televisiva de la mano de Netflix .

La creación de Gerard Way y Gabriel Ba es una de las obras comiqueras más aclamadas de los últimos tiempos. La serie de Netflix contará con la supervisión de Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon).

La trama gira en torno a un grupo disfuncional de héroes con habilidades extraordinarias que fueron adoptados desde niños por su mentor y que se separaron tras vivir una terrible tragedia.

Tras la muerte de este padre adoptivo, todos los superhéroes deben de volver a unirse para poder hacer frente a una amenaza muy grande que amenaza con destruir el planeta.

El primer tráiler de "The Umbrella Academy" fue mostrado en la Comic Con Experience de Brasil. En los avances de Netflix se pueden apreciar algunos personajes como: Spaceboy, The Kraken, The Boy, The Rumor, The Seance y The White Violin.