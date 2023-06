En medio del revuelo causado por la reciente separación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, Natalie Vértiz, mejor amiga de Venturo, decidió hacer pública su opinión sobre el abrupto fin de la relación.

La modelo expresó que prefiere no opinar demasiado sobre el tema, ya que espera que en el futuro puedan reconciliarse y mantener una relación amistosa. Sin embargo, confesó haberse sentido sorprendida con la noticia.

“Sí me sorprendió y lo único que puedo hacer como mejor amiga es apoyarla en este momento difícil, es difícil cuando una relación se termina porque tenían una idea de familia, tienen una bebé chiquita, pero todo pasa por algo” , dijo.

La conductora de “Estás en Todas” también dijo que espera que Ale Venturo y Rodrigo Cuba puedan resolver sus diferencias de manera pacífica y cordial, pensando siempre en el bienestar de su hijita y sin disputas legales.

“Espero que esto quede aquí, además que Ale no es una persona pública, es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada, es mi amiga desde hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación” , expresó.

“No sé qué va pasar más adelante, espero que no sea como las anteriores relaciones de Rodrigo, que fueron muy mediáticas” , agregó finalmente.