'El narrador de cuentos': Reconocida serie alista retorno con Neil Gaiman a la cabeza

El portal Deadline acaba de anunciar que la icónica serie 'El narrador de cuentos' retornará a las pantallas de la mano del británico Neil Gaiman en unión con The Jim Henson Company.

La información indica que Neil Gaiman estaría buscando revivir el show y tiene reuniones con diversas televisoras y servicios streaming para captar "la mayor audiencia posible". El británico manifiesta que la nueva versión de "El narrador de cuentos" sería actualizada para encajar con los tiempos modernos.

"Parte de lo que me fascina de 'El Narrador de Cuentos' es lo que no sabemos", manifestó Neil Gaiman. "¿Quién era el Narrador? ¿Por qué contaba estas historias? ¿Era un duende, qué tipo de criatura? Lo que me encantaría hacer es una historia interna que sea tan larga como la historia externa. Vamos a descubrir mucho sobre quién es el narrador de historias, vamos a descubrir cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Vamos a comenzar en un reino del norte donde las historias están prohibidas y donde el hecho de contar una historia puede hacer que te encarcelen o ejecuten. Si pones a un narrador en esa situación, las cosas deberían comenzar a interactuar", sentenció.

Neil Gaiman será el escritor y productor ejecutivo de la serie. Lisa Henson, CEO de The Jim Henson Company, será la productora ejecutiva que trabajará para poder revivir la serie que hizo famoso a su padre.

"El Narrador de historias siempre ha sido un proyecto especial para mí, después de haber trabajado muy de cerca con mi padre en el concepto original. Neil Gaiman es un experto en folklore y mitología tradicional, además de ser el 'narrador' de nuestros tiempos", indicó Henson.

La serie original de "El narrador de cuentos" se estrenó el 15 de mayo de 1988 por la señal de HBO. El programa llegó a América Latina en la década de los noventas y marcó a miles por sus increíbles historias.

Cada episodio de "El narrador de cuentos" tenía una duración de 24 minutos y se basaban en conocidos cuentos europeos. El actor escogido para hacer de 'El Narrador' fue John Hurt.