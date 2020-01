Siempre polémica, así es Monique Pardo, quien se sentó en el sillón rojo por segunda vez para contar pasajes de su vida poco conocidos. Al igual que la primera vez que estuvo en ‘El valor de la vedad’, ella decidió retirarse tras contestar la pregunta 18 y se llevó S/15 mil.

La exvedette tuvo que recordar cómo fue la vez que la secuestraron junto a su pequeña hija, quien pudo escapar y dar aviso a la policía. Asimismo, dio a conocer que dos veces sus parejas la agredieron y a pesar de que fue maltratada, decidió darle una oportunidad a su actual esposo.

Pardo se animó a cantar y bailar cuando Melcochita, uno de sus invitados, empezó a tocar la guitarra, ahí recordó que siempre trató de rodearse de gente que podía ayudarla a salir adelante, es así que llegó a conocer a varios famosos como Celia Cruz, Cheo Feliciano, Armando Manzanero, Dany Daniel, entre otros.

Fiel a su estilo, contó los encuentros que tuvo con futbolistas de antaño, a quienes consideraba famosos y humildes. A continuación, un repaso de quiénes estuvieron en su lista.

El Valor de la Verdad: Monique Pardo reveló episodios desconocidos de su vida privada (Foto: Captura de Latina)

¿Tuviste una noche loca con César Cueto?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo lo adoro. Lo conocí en La Herradura, en la Máquina del sabor. Yo estaba con mi tanguita, orgullosa de mi cuerpo, pero no sé por qué me pegué con Cueto pues bailaba lindo; en eso se puso celoso y me dijo que no quería que baile de una forma. Me dijo que vaya a mi casa para cambiarme, aunque no le encontraba nada de malo. Me llevó a la casa para cambiarme, de ahí volvimos a bailar. Lo único que me acuerdo es que me desperté en su pechito y cuando llegué a mi casa había perdido mi tanga de jean. Pudo haber sido algo bonito, pero al día siguiente me enteré de que era separado”.

¿Te utilizaba Teófilo Cubillas como su línea erótica privada?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Melcochita fue quien me presentó a Teófilo, a quien invitó por el cumpleaños de su hija. Ahí me conoció y me empezó a llamar, al principio me hablaba suave y dulce, pero siempre cortaba y volvía a llamar hasta que empezaron las llamadas calientes. Desde que contesto, como tengo una voz aguardientosa, a la gente se le levanta la cara; entonces, él se pasó de la raya y me dijo cosas muy fuertes, yo aguanté por educación tres días, pero al ser demasiado seguidas, le dije: ‘crees que soy tu línea erótica’”.

¿Te ‘paleteó’ Héctor Chumpitaz?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo conocí en la Teletón y se ofreció llevarme a mi casa. Cuando llegamos se dio cuenta que estábamos haciendo una mudanza y me dijo si quería que me ayude. Me senté y sentí su manito, me quedé mirándolo. Yo no era nadie, pero cuando la gente lo reconocía, él decía que era Héctor Chumpitaz, algo que aprendí de él porque cuando me dicen ‘tú eres, tú eres, y antes que me digan Susy Díaz, les digo mi nombre’. Él era una persona super humilde, pero no fue un ‘paleteo’ de esos, fue inocente”.

¿Se escapaba Ramón Mifflin de la concentración para estar contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La primera vez que lo vi, él hizo una chamba para verme. Era guapísimo, sino no hubiera conversado. Alguien me llama y me dice: ‘Estoy acá’ con Miflin que tiene tu foto en el bolsillo (…). Un día mi hermana con su barriga viene y me dice que en el restaurante estaba Mifflin y le habían invitado de todo y querían que vaya. Le dijeron que iba a estar en el Sheraton, pero nunca llamé. Tuvimos una cita en Barranco, él estaba tan impresionado conmigo y me llevó después a una discoteca con música romántica, yo tomaba bastante. De tanto tomar, él se tropezó y cayó. La verdad, ese mismo día fue todo. No sé cómo llegamos a mi casa”.

Monique Pardo volvió después de casi seis años al programa de Beto Ortiz y se llevó S/ 15 mil (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te golpeó tu propia hija?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Te sentiste morir el día que te arrebataron a tus nietas?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Estuviste casada con un monstruo?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Te debe su fama Susy Díaz?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Tenías relaciones sexuales con Polo Campos cuando era pareja de Susy Díaz?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te obligó un cantante conocido a consumir cocaína?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Tuviste una noche loca con César Cueto?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te utilizaba Teófilo Cubillas como su línea erótica privada?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te ‘paleteó’ Héctor Chumpitaz?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Se escaba Ramón Mifflin de la concentración para estar contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Hiciste el amor en el zanjón?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te consideras la campeona de la infidelidad?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Has tenido más de 50 amantes?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Le encantaba a Mick Jagger lucir su anaconda?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te recibió en toalla Armando Manzanero en su cuarto de hotel?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Te metió la mano ‘Cheo’ Feliciano?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Viste llorar a Celia Cruz?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Abusó de ti el hombre que te secuestró?

Respuesta: Sí (Verdad)