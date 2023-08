Millet Figueroa rompió su silencio y abordó los rumores de romance con César Acuña Jr., con quien se le vinculó durante el año 2021. La modelo respondió con firmeza a las preguntas de Rodrigo González, quien, además, le preguntó por su participación en un reality argentino de baile.

Luego de compartir algunos detalles sobre su participación en un reality de baile conducido por Marcelo Tinelli, la modelo se refirió a los rumores que la vinculaban con el hijo de César Acuña y aseguró que solo tenían una relación amical.

“Conozco muchísima gente... Respecto a Acuña, lo conozco, claro que sí, pero no hay absolutamente nada, nunca hubo absolutamente nada. Lo conozco, es un caballero, pero no ha pasado nada” , dijo en ‘Amor y Fuego’.

Milett hizo hincapié en su estado civil actual, afirmando que está soltera y que tiene todo el derecho de tener distintas amistades. “Que la gente saque sus propias conclusiones. Soy una persona soltera, puedo conocer a muchísima gente, eso no quiere decir que esté con esa persona” .

Por último, afirmó que cortó su relación amical con César Acuña Jr. debido a los constantes rumores de una relación sentimental, pues no era justo que la vincularan con una persona casada.

“Lo consideraba mi amigo. No tengo ningún tipo de comunicación con él, pero prefiero no hablar de otras personas (...) Siempre tienen que vincularme con alguien con el que se pueda crear morbo, si no no hay chiste. No es justo que me relacionen con cada persona que esté casada” .