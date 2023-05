Milena Zárate fue protagonista de una emotiva entrevista en el programa “Magaly TV: La firme”, donde abordó el conflicto y las supuestas amenazas de muerte que ha enfrentado con su hermana Greyssi Ortega. Durante la entrevista, Milena señaló a la tía del esposo de Greyssi como la presunta autora de las amenazas.

En un momento cargado de emoción, la expareja de Edwin Sierra no pudo contener las lágrimas al revelar un aspecto íntimo de su relación con Greyssi. Milena confesó que adoptó a su hermana cuando esta era muy pequeña, ya que ella había perdido a un hijo a los 15 años.

“La relación que tengo con ella es porque... yo tuve un hijo a los 15 años y a mí, mi hijo se me murió a los 8 meses, y Greyssi tenía 2 años, yo la adopté. hasta el día de hoy, es mi hija, entonces es tan difícil que ella ingrese a mi casa con su bebés. Una vez diciendo que tiene cáncer, otra vez que está así. Es tan difícil para mí decirle que no”, dijo entre lágrimas.

Durante la entrevista, Milena también compartió que sufre de problemas hormonales, lo cual ha contribuido a su estado emocional. La cantante expresó su arrepentimiento por haber perdonado a Greyssi en repetidas ocasiones, ya que siente que esto solo la ha dañado y ha contribuido a su propia inestabilidad.

“Ya no quiero que me digan más que ella es mi hermana, que la ayude, que la perdone. Por favor, yo necesito cortar ese lazo con ella. Lo que ella venga a decir, que lo cuente, yo no, a mí no me beneficia” , agregó.

Además, la colombiana rechazó las declaraciones de su hermana, quien dijo que Milena está aprovechando toda esta polémica para promocionar su libro. “Yo tengo de hacer un proyecto de libro hace tiempo. Yo ahorita no lo voy a sacar porque no estoy bien emocionalmente, he bajado tres kilos esta semana”, dijo.

Por último, la expareja de Edwin Sierra dijo que no piensa perdonar otra vez a Greyssi, pues la califica de una persona “tóxica”. “Es el típico marido que golpea y viene y pide perdón. Yo ya me cansé, quiero cortar esto, que si la están matando, a mí no me nombren” , dijo.