Después de que Greissy Ortega acusara a Edwin Sierra de haberla forzado a tener intimidad a los 17 años, Milena Zárate apareció ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ para asegurar que ella fue la primera en ayudarla, pues se había dejado entrever que la colombiana habría abandonado a su suerte a su hermana.

La bailarina afirmó que, apenas se enteró de la infidelidad de ambos, no dudó en enfrentarlos y revisar los teléfonos de los dos. “No han sabido la guerra campal que yo he tenido con él”, dijo.

En cuanto al abuso que reveló Greissy, Milena dijo que siempre la ayudó, pero que su hermana no quiso continuar con la denuncia. “Es más cuando ella se sentó en Lady Guillén que dijo esto, la primera persona que le puso abogado fui yo. ¿Y sabes por qué no siguió adelante? Porque ella desistió”.

Por último, dijo que no tendría ningún problema en enfrentarse a su expareja para defender a su familia. “Él no puede hacer nada de quitarme (manutención), porque es su obligación. No es “porque habló mal de mí entonces, yo ya no le paso””, aseguró.