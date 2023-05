Tras haber hecho pública unas amenazas de muerte contra ella, Milena Zárate, rompió su silencio y ofreció una entrevista en el programa ‘Magaly TV: La Firme’. Durante la entrevista, Zárate reafirmó que las amenazas de muerte que ha estado recibiendo provienen, presuntamente, de su propia hermana, Greyssi Ortega, y su esposo, Ítalo Villaseca.

La colombiana expresó su pesar por verse obligada a llegar a estas circunstancias extremas con su propia familia, pero afirmó que lo hacía en aras de proteger el bienestar tanto de su pequeña hija como el suyo propio. Milena Zárate manifestó su determinación de enfrentar esta situación y aseguró que no permitirá que las amenazas afecten su vida ni la de su ser querido.

“Expuse la cantidad de insultos amenazándome, porque se han identificado como la tía y el tío de él, y porque mi número no lo tiene nadie. Yo soy una persona que no tiene enemigos, no me meto con nadie, no le debo nada a nadie”, dijo.

La expareja de Edwin Sierra aseguró que no busca algún beneficio propio con el asunto, pues se le acusó de querer buscar relevancia debido a que está trabajando en un proyecto.

“Lo hago de conocimiento público, no porque necesite una publicidad barata, ni tampoco voy a parar con mi proyecto, porque no tengo por qué hacerlo, y porque es la única manera de protegerme de esa familia”, agregó.

Además, la cantante también hizo una autocrítica al reconocer que había perdonado a Greyssi y permitido que esta ingresara a su hogar, después de que ambas se involucraran sentimentalmente con Edwin Sierra, quien fue pareja de Milena en el pasado. Reconoció que confiar nuevamente en su hermana había sido un error y que ahora debía asumir las consecuencias de sus acciones.

“Yo debí haberle cerrado la puerta a ella desde el momento que pasó todo eso (con Edwin Sierra). Ella en mi vida significa caca, basura, lodo, esa es la clase de gente que tengo yo con mi propia sangre (...) Hoy en día se pinta de inocente, como menor de edad, que le hicieron esto, todo es una mentira”, dijo finalmente.