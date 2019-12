Seguirá trabajando en televisión. Milagros Leiva, a través de redes sociales, anunció que conducirá un programa de entrevistas en Willax TV tras su salida de ATV. Por intermedio de Twitter, la periodista confirmó la noticia.

“Gracias a todos los que me acompañaron en las mañanas por ⁦ATV⁩. En el 2020 regreso a lo que más me gusta del periodismo: las entrevistas. Ahora en ⁦Willax TV”, es el texto que acompaña su publicación.

Además, Leiva compartió un video, donde dio detalles de su futuro.

“Hoy cerré un ciclo profesional. Me he despedido de ATV y de Edición Matinal. Me voy orgullosa y con la frente en alto por el tremendo grupo periodístico con el que hicimos el noticiero de las mañanas. Me han preguntado que voy a hacer a partir de ahora. Bueno, les cuento que en 2020 regreso a lo que más me gusta: a mi pasión, voy a entrevistar de manera intensa y sin mayores de presiones de tiempo, sin censura y con absoluta libertad”, escribió.

“Será de lunes a viernes a las ocho de la noche en Willax TV. Mi programa se llama ‘Milagros Leiva: entrevistas’”, concluyó la periodista.