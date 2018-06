Miguel Iza: “La televisión nacional no me gusta”

El actor Miguel Iza manifestó que no le agrada la televisión actual y sueña con hacer proyectos interesantes.

“La televisión nacional no me gusta, es muy amarilla y facilista. Mientras no cambie la televisión, seguiré pensando lo mismo. Sería bonito hacer proyectos de ficción interesantes, culturales, pero a nadie le interesa eso”, declaró Iza.

Por ello, el actor continúa su carrera en el teatro e integra el elenco de la puesta en escena Barrionuevo, que se estrena este sábado en el Teatro Británico. “Es un proyecto enorme que tiene Diego Dibós (director musical) de crear una producción basada en el vals y hacer un puente de lo que pasa en la obra con la vida real. Hago de ‘Oscar’, un productor que trabaja en provincias. Solo cantaré dos estrofas, nada más. La música es para los cantantes”, agregó.

En el elenco también figuran Andrés Salas, Stephanie Orúe, Óscar Meza, Emanuel Soriano y Lucy Avilés (hija del fallecido músico Óscar Avilés).