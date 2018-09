Miguel Hidalgo se "confesó" con Beto Ortiz y contó toda su verdad sobre el video donde aparece bailando con unas chicas en una discoteca.



El abogado dio la cara en el programa de Beto Ortiz y aceptó que todo era su responsabilidad. "Aquí el culpable de toda esta situación soy yo". indicó Miguel Hidalgo en el programa nocturno.



"Tilsa, y las mujeres en general, son unas personas emocionales", manifestó a Miguel Hidalgo cuando fue consultado por las lágrimas de la conductora de televisión.



Pero Miguel Hidalgo sigue pensando que, a su juicio, no hizo nada malo en la discoteca. "Yo sigo pensando que no hice nada malo", indicó la actual pareja de Tilsa Lozano.



Hidalgo indicó que estaba en el programa de Beto Ortiz para poder limpiar su imagen porque sabe muy bien que la gente no verá el lado positivo de su persona y agregó que Tilsa Lozano "puede manejar mejor el show" que él.

En otro pasaje de la entrevista, Miguel Hidalgo indicó que las imágenes son contundentes y acepta lo que sucede en cámaras: "Sí, claro porque es lo que se ve. Es la realidad".



El hasta ahora pareja de Tilsa Lozano manifestó que había algunas "cosas" que no le gustan de ella y que él se encuentra en "la vida real". "Ella tiene estas cosas que no me gustan. Está el show de la televisión y está la vida real. Y yo soy de la vida real", sentenció Miguel Hidalgo.



"Ella me encanta cuando está haciendo televisión", indicó Miguel Hidalgo sobre su relación con Tilsa Lozano.

"Yo no voy por ahí diciéndole a la gente lo que quiere escuchar sobre mi relación", manifestó Miguel Hidalgo y también contó que ya tendrá el tiempo para poder conversar con Tilsa Lozano y poder arreglar todo.

El abogado también indicó que tiene varias diferencias con Tilsa Lozano, pero siempre hay una solución. "Son peleas, peleas que uno debe seguir superando en el día a día. De repente a la hora de la hora pasa un tiempo, no me caso y no se pueden solucionar. Es una posibilidad también".