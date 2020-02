ACTUALIZACIÓN

1.- ¿Te explotaba Augusto Ferrando? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Yo ganaba 100 soles diarios y él pues... ¡olvídate! Me seguía pagando lo mismo pero ya necesitaba aumento (para sus gastos). Ganaba como unos S/3 mil y cuando le pedí aumento, subió S/500 más”.

2.- ¿Estuviste templado de Cecilia Bracamonte? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Ella vivía cerca (a mi casa). Primero la vi en televisión y le dije a mi mamá ‘mira qué bonita esa chica’ y se veía que era limpiecita. Era mayor que yo. Cantaba bonito y entonces un día, en mi ilusión de muchacho, fui a casa pero me abrió Augusto Polo Campos (esposo de Cecilia Bracamonte)...entonces, yo arranque (risas). Tiempo después, Cecilia supo (de mi enamoramiento). Todo fue cosas de muchachos”.

¿Quién si te dio bola fue Lucía de la Cruz?, comentó Beto Ortiz

“Con Lucía me gané un cachetadón. Yo vivía con mi mujer y con ella ocurrió (que estuve) cuando estaba casado. Fue una ilusión y estuve solo una vez. Estábamos en una provincia y nos ubicamos en el mismo telo...en la noche estuve gatero ‘miau’ ‘miau’ (con ella)”.

3.- ¿Fue Susy Díaz la musa de tus poemas? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Era bien simpática. Yo decía qué me iba a dar bola. Un día no sé quién le falló y reemplazó a alguien (en un sketch en televisión) y allí se quedó hasta ahora”.

4.- ¿Estuvo Bettina Onetto enamorada de ti? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Nos admirábamos tanto y teníamos una química. Era hermosa y tenía mucho ángel. Pero nunca llegamos a ser enamorados aunque sí nos abrazábamos”.

5.- ¿Llevaste al gordo Casaretto a la televisión? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Lo conocí en una pelea de gallos...lo vi al ‘gordito’ y estaba toreando gallos, algo contraproducente. A mí me cayó en simpatía y le ofrecí si le gustaría hacer teatro, televisión. Lo llevé y entró a la televisión a la primera. Además, cantaba... tenía una voz linda. Era mi pata del alma... éramos el ‘gordo y el flaco’. Trabajamos por lo menos 30 años”.

6.- ¿Te la pegas desde los 15 años? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Mi papá dejaba alcohol y yo me lo bebía al día siguiente, estaba macerado (risas). Empecé desde la secundaria. Lo malo que te metes uno y ya te ‘pica’ el diente. Yo me quedo con la cerveza. Sí (he tenido buena cabeza para el trago)... dos días (seguidos). Me bañaba, afeitaba y limpiaba y seguía. Mi viejo se metía su trago y también se metía su porquería tan rica”.

7.- ¿Miguel te tirabas la pera para no dar exámenes en el colegio? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Sobre todo de Matemáticas. Siempre llamaban a mi papá... ¡yo era un tremendo! Me subía a los postes y luego me bajaba lo más rápida para ganar las apuestas. Hice un montón de travesuras, hasta fumábamos cigarrillos”.

8.- ¿Te pegó tu padre por ser canillita? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Mi papá, como se vestía bien y trabajaba en un banco...un día me descubrió y me dijo 'tú, sinverguenza... ¡vendiendo periódico! Nunca más volví a vender periódico”.

9.- ¿Te ganaste la vida como lustrabotas? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“¡Peor! Fue la experiencia mas cruel y fatal. (Le ensucie) la media... toda negra, ¡nada me pago! Fracasé como lustrador de botas. Duré un mes pero no era lo mío”.

10.- ¿Trabajabas como torero? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Vivía cerca a la Plaza Acho... entrabamos con un señor. Nos gustaba la tauromaquia pero no solo iba a practicar sino a ver a los grandes toreros. Un día me contrataron un torero bufo y me dijeron ‘haz lo que quieras con el torito’. Pero termine toreando en serio y les dije que ‘era un don que Dios me había dado’. Incluso me quisieron contratar como torero”.

11.- ¿Te hizo tu profesor fumar siete cajetillas de cigarro? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Yo no fumaba pero veía tantos viciosos... que un día, me dijo ‘prueba’ y me maree porque no sabía fumar. Nunca falta un soplón que fue donde el profesor...Él nos dijo ‘¡castigados!’ y compraron 7 cajetillas de cigarro, que tenía que acabar. ¡Fue horrible! Pero nunca más (fumé)”.

12.- ¿Te invitó Don Francisco a Miami? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Me quedé sorprendido, seguro me vio por algún lado. Me llevó a un concurso y represente al Perú. Se quedó encantado, me quedé perplejo. Fue un caballero, muy querido. Ferrando era aquí, y él, Don Francisco, allá”.

13.- ¿'Chato' te apareciste ‘mamadazo’ en el estreno de tu película? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“El productor de la película me dijo ‘vamos a tomar’ solo dos horas antes del estreno. De frente, me metió un pisco sour y luego ya no me acuerdo. Quería que protagonice un escándalo para hacer prensa. Ese ‘pata’ fue malo, pero la vida se encargará”.

¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas? SONÓ EL BOTÓN ROJO.

14.- ¿Miguel, sufres de cáncer? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Es incipiente. Todo con fe y yo tengo que irme de este mundo haciendo el último show con mis amigos. ¿Qué me voy a morir? ¡No soy el único! Si (me atemoriza la muerte) porque he vivido una vida linda. No hice daño a nadie así me espera algo bonito. Tengo 70 años”.

15.- ¿Has sufrido tres infartos cerebrales? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Yo no me controle mucho la diabetes y fue minando mis defensas; y ocurrió esto. A parte, presión alta y tengo arritmia. Pero bueno, Dios es grande y estoy con medicina. Ya no puedo tomar...hace un año que no bebo, ya he tomado bastante. He sido muy bohemia, conozco los amigos pendencieros y las mujeres malas. Si me toca ir, quiero irme haciendo reír. Agradezco a los doctores que me salvador la vida y a todos los que han estado a mi lado. Estaba manejando y me quedé inconsciente...me ocurrió tres veces. El doctor me dijo ‘qué raro que esté vivo’. Yo creo que existe un ser divino que te cura y te cuida”.

16.- ¿Consumías cocaína? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Clínicamente tiene que afectarme, pero no he sido tan vicioso como otros. Si lo hacía, era de mono. Pero no he sido un adicto”.

17.- ¿Eres alcohólico? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“¿A quién no le gustaría tomarse sus traguitos? Pero ahora no puedo y hay que ser consecuente. Hace un año que no tomo”.

18.- ¿Te ayudabas con la pastillita azul? RESPUESTA: SÍ. (VERDAD)

“Cuando uno era más joven y quería quedar bien, pues ya. Pero nunca he sido tan abusivo”.

NOTA ORIGINAL

Aún tiene historias por contar. Esta noche a las 10, el comediante Miguel Barraza será el invitado de Beto Ortiz que pasará nuevamente por el sillón rojo en 'El valor de la verdad’. Esta vez espera ganar, ya que en el 2013 pasó por el polígrafo pero una respuesta errónea le quitó el premio de las manos.

Como ya es costumbre, Beto utilizó sus redes sociales para mostrar un adelanto de lo que se verá hoy en la nueva edición del programa de Latina. Esta vez, Miguelito irá por el premio mayor, para lo cual deberá responder con la verdad las 21 preguntas.

El comediante nacional revelará detalles de su vida y sus problemas con el alcohol. “¿Consumías cocaína?”, “¿Eres alcohólico?” y “¿Te ayudabas con las pastillita azul?” son algunas de las preguntas que Barraza tendrá que responder en señal abierta.

Quien mejor que el cómico Pablo Villanueva 'Melcochita’ para acompañar al ‘Chato’ y ayudarlo en las preguntas difíciles, incluso, si es necesario, presionar el botón rojo si la magnitud de la pregunta lo requiere.

Además, entre los temas de esta noche no puede faltar la pregunta sobre Susy Díaz. “¿Fue Susy Díaz la musa de tus poemas?”, le consulta Beto Ortiz. El comediante responde: “Era bien simpática. Tenía unos ojos bien bonitos. Un día le iba a dar un besito y siento un cachetadón... Era la madre de mi hija”.