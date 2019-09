Tras conocer que Macarena Achaga y Ela Velden protagonizarán la nueva versión de la exitosa telenovela mexicana ochentera “Quinceañera”, la actriz Michelle Renaud señaló que la elección de las dos jóvenes no es la más adecuada. Sus declaraciones causaron revuelo en las redes sociales.

Y es que, para Renaud, ambas actrices no están para interpretar la inocencia de unas adolescentes, luego que protagonizaran novelas donde tienen escenas eróticas. Como se recuerda, Achaga interpretó a una lesbiana en “Amar a muerte”, en 2018; mientras que Velden participó en la serie “El juego de las llaves” junto a junto a Sebastián Zurita con quien tuvo escenas sexuales.

“Ay no manches que tus quinceañeras. Perdóname, pero ve a ver lo que han hecho y están más conocidas que yo”, le dijo al productor y amigo suyo Ángel Fox.

Michelle Renaud dijo que se ve más joven que las actrices elegidas para interpretar uno de los papeles de "Quinceañera". (Foto: Instagram)

Según la actriz de 30 años, a manera de juego, le pidió a Fox que quería formar parte del proyecto, pero que este le respondió que ella ya no estaba para dar vida a una quinceañera.

“Me dice ‘no, pero es que ya no puedes [ser] quinceañera’. Y le digo ‘perdóname, pero aunque yo tenga un hijo me veo más quinceañera que las que vas a poner, o sea, y las adoro son grandes actrices pero no manches. Ve Juego de llaves’”, señaló refiriéndose a las escenas que protagonizó una de las elegidas.

Ante las declaraciones de su también amiga, el productor contestó: “No, no la he visto. Yo me quiero quedar con la virginidad que percibo de ellas”. Asimismo, detalló que empezará a grabar el remake el 15 de octubre en Baja California y consideró que tiene un elenco interesante.

Remake

Al ser “Quinceañera” una de las historias juveniles clásicas de las telenovelas mexicanas, Televisa decidió incluirla en 'Fábrica de sueños', proyecto en el que exitosas novelas de décadas pasadas tendrán una nueva versión adaptada a la actualidad contada en solo 25 capítulos.

En este remake, Macarena Achaga interpretará a Maricruz Fernández, rol que originalmente fue ejecutado por Adela Noriega. Mientras que Ela Velden tomará el papel de Beatriz Villanueva que hizo hace años Thalía.

"Quinceañera" fue protagonizada por Adela Noriega y Thalía. (Foto: Mezcalent)

“Quinceañera”

Quinceañera es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 1987. Está basada en la película del mismo nombre filmada en los años 60.

La novela fue protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas, con las participaciones antagónicas de Sebastián Ligarde, Nailea Norvind, Julieta Egurrola, Armando Araiza e Inés Morales; además de las actuaciones estelares de la primera actriz Blanca Sánchez, Jorge Lavat y Fernando Ciangherotti.