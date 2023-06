Este domingo, a las 7 de la noche, Alessandra Fuller se presentará en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. La actriz llega a la cocina de Ethel y Yaco junto a su madre, Daniela, y juntas se enfrentarán a Santiago Suárez y a su mamá.

Alessandra Fuller se mostró emocionada por participar en el programa, pero afirmó que es una cocinera experta. ”No sé cocinar, no lo hago casi nunca, pero cuando lo hago lo disfruto muchísimo. La verdad es que cociné después de mucho tiempo, mi papá es chef y tengo referencias, pero mi mamá no cocina ni un huevo frito. En mi casa no cocinamos, pedimos delivery”, reveló.

La actriz afirmó que no suele cocinarle a su novio. “Definitivamente no conquisté a mi novio por el estómago, le habré cocinado tres veces en todo el tiempo de relación”, dijo. Además, la actriz dijo que su mamá ya le pide nietos, pues “tiene mucha ilusión con la idea, se muere por tener nietos”.

Por último, la actriz afirmó que su boda no será televisada. “Todo apunta a que será una boda que se celebrará más de un día, estamos planteando celebrar tres días seguidos, y que va a reunir a los nuestros, habrá muchos amigos y familiares que están viniendo de fuera, estamos muy entusiasmados con la idea”.

Por su parte, Santiago Suárez relacionó a “Chucky” con su novia Raysa Ortiz durante un reto para ganar minutos extras. El juego consistió en que su madre, María del Carmen, con quien fue a cocinar, debía adivinar, por medio de una charada, el nombre de películas icónicas, y cuando apareció la figura del famoso muñeco diabólico, “Chucky”, Santiago trató de imitarlo pero ante la negativa de su madre, él solo atinó a decir, para sorpresa de los conductores, “Raysa, Raysa”.

El actor agregó: “Pocas veces la llamo así, y lo hago porque es chiquita como la novia de Chucky. Yo suelo llamarla bebé, Shisha, Tita, amor”.