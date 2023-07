La cantante Estrella Torres se presentó en el programa ‘Préndete’ y fue encarada por ‘Metiche’. El conductor de televisión tildó a la cantante de ‘alcahueta’ en la infidelidad de Christian Domínguez, ex pareja de su compañera Karla Tarazona, e Isabel Acevedo.

Frente a las acusaciones, Estrella mantuvo su postura y expresó: “El que nada debe, nada teme. No soy mala persona, no le he hecho daño a nadie. Tengo la conciencia tranquila, vivo feliz y bendecida. No me afecta lo que comentaron y no tengo ningún tipo de rencor con ustedes, ni nada” .

Sin embargo, ‘Metiche’ intervino y le reclamó directamente: “Pero bien que sabías que Christian le ponía ‘los cachos’ con la ‘Chabela’”.

Tras las palabras del presentador, la cantante de cumbia defendió su posición. “¿Pero yo qué puedo hacer? En la vida de los demás no me meto porque tengo mi propia vida”, respondió inmediatamente.

Días antes de su aparición en el programa, Estrella Torres ya había hecho frente a las especulaciones sobre su amistad con “Chabelita”.

“No estoy haciendo nada malo, apañando a nadie porque yo me ocupo de mi vida, tampoco estoy con el ‘alcahueteo’. Ella (’Chabela’) me parece una chica muy linda por dentro y por fuera”, dijo a Trome.





