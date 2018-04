Melissa Peschiera , conductora de Canal N, se presentó anoche en el programa Cuarto Poder y dio su descargo tras la liberación de Carlos Andrade Veteta (33), hombre al que denunció por acosarla durante más de un año.

La periodista se mostró indignada por la decisión del Poder Judicial e hizo evidente su molestia.

"Me siento desamparada por el Estado, me siento abandonada. Me han dado la espalda. Y si eso me pasa a mí que trabajo en un canal de TV también le pasa a muchas mujeres que denuncian este tipo de acoso y peores cosas", señaló.

Peschiera aseguró que teme por su integridad y la de su familia, pues considera que Andrade Veteta es peligroso.

"Cada vez que llego a mi casa llego temblando, con temor, miro a todos lados. No salgo. Mis hijos tampoco salen. No llevo una vida tranquila porque este sujeto no lo permite", señaló.

Finalmente, la periodista aseguró que el Poder Judicial tendrá total responsabilidad si le llegase a suceder algo.

"Si a mí me pasa algo va a ser responsabilidad absoluta del Poder Judicial que liberó a este sujeto y del Ministerio Público que no trabajó para defender a una víctima. Eso quería decir. Responsabilidad absoluta de ustedes: del Poder Judicial y del Ministerio Público", aseveró.