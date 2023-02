Magaly Medina le respondió fuerte y claro a Melissa Paredes, quien criticó a la conductora de televisión y a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. A través de su programa ‘Magaly TV: La Firme’. A su turno, la ‘Urraca’ aseguró que no escuchará las opiniones de alguien que “no sabe de decencia”.

Luego de que el programa de Magaly emitiera un informe, en el que se supo que Melissa Paredes pagó la cuenta de la estadía de su novio y ella en un prestigio club, la modelo no dudó en responderle a través de su programa ‘Préndete.

Sin embargo, Magaly no se quedó callada y le respondió desde su programa. “Lo que creo que no le agradó es que me dijeron que la que pagaba la cuenta era ella, creo que eso no le gustó, que evidenciemos a su ‘activador’, como alguien que no puede pagar la cuenta de un club o restaurante”, dijo burlándose.

En la misma línea, la presentadora dijo que ella no tiene por qué pagarle la cuenta a nadie, muchos menos a su marido. “Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo: una se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro”.

Además, Magaly defendió a su esposo, pues Melissa dejó entrever que voltearía a ver a otras mujeres. “La sacavueltera más grande del Perú me dice que cuide a mi marido (...) Qué sabrá ella de decencia si no supo respetar el compromiso con el ‘Gato’ Cuba, lo hizo a escondidas”.





VIDEO RECOMENDADO