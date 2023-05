Melissa Klug apareció frente a las cámaras y expresó su agotamiento debido a los constantes enfrentamientos con Jefferson Farfán, el padre de sus dos hijos. La empresaria compartió sus preocupaciones y resaltó el impacto negativo que la falta de tiempo de Farfán estaría teniendo en sus hijos.

La ‘Blanca de Chucuito’ hizo un llamado público a Farfán para que priorice y dedique más tiempo a sus hijos. Además, resaltó que los procesos legales afectan más la situación.

“Yo siempre he estado con la bandera blanca porque yo soy la mamá de sus hijos, yo los crio, yo comparto 24/7. Y esto es desgastante, yo creo que es un abuso a la autoridad. Él se siente con tanto poder de decir ‘te demando, te demando’ y así no es”, explicó.

Melissa enfatizó que ella solo está actuando como la voz de sus hijos, quienes serían los más afectados. Expresó su preocupación por el poco tiempo que los niños pasan con su padre y subrayó la importancia de fortalecer el vínculo entre ambas partes.

“Mis hijos no se van a parar a un set de televisión a decir las cosas que les afecta, porque, para eso, me tienen a mí. Lamentablemente no hay un juez que le diga, así como también se le obliga a los padres a cumplir su pensión económica, también obligarlos a que pase tiempo con ellos, no hay” , comentó.

“Él me puede decir lo que quiera, pero mala madre jamás. Esos niños necesitan a su papá, necesitan tiempo, necesitan compartir cosas con él , yo siempre los tengo, a mi me encanta disfrutar con mis hijos, no me he perdido nada de ellos”, agregó finalmente.