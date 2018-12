Estos fueron los mejores conciertos del 2018

El 2018 fue uno de los años donde se presentaron decenas de grandes artistas en suelo peruano. Roger Waters , Depeche Mode y Morrissey fueron solo algunos de los músicos que remecieron Lima con sus tradicionales canciones.

Estos son los mejores conciertos que tuvieron lugar en Perú en medio de gran expectativa:



1. Radiohead



La banda inglesa sorprendió a todos sus fanáticos peruanos cuando anunciaron que se presentarían en Lima. El concierto reunió los mejores temas de la banda e hicieron cantar a todo pulmón canciones como: "No Surprises", "Paranoid Android" y "Karma Police". Un punto a parte fue cuando Radiohead tocó "Creep", el Estadio Nacional simplemente casi se viene abajo.

2. Roger Waters



El mítico bajista de Pink Floyd se hizo presente en Lima como parte de su gira Us + Them. Uno de los cerebros detrás del "The Dark Side of the Moon" hizo un despliegue de energía y montó una escenografía nunca vista en Perú.

3. Depeche Mode



El concierto de Depeche Mode fue uno de los más esperados por los amantes de la música en el Perú. Muchos fanáticos de la banda indicaron que el espectáculo del 2018 supero al primero del 2009.

4. Deftones



'Chino' Moreno y los suyos llegaron al Perú para ser la cabeza de cartel del Vivo X El Rock. La primera presentación en el Perú mantuvo a todos sus seguidores en éxtasis con cada tema tocaban. Deftones desenfundó los mejor del Around the Fur y White Pony para complacer a sus fanáticos.

5. Morrissey



Morrissey llegó por tercera vez al Perú para sorprender a todos sus fanáticos con un setlist bastante peculiar y varios clásicos. "Munich Air Disaster 1958", "Sunny" y "Break Up the Family" fueron de los favoritos de sus seguidores.

6. Phil Collins



El icónico Phil Collins llegó al Perú este 2018 para seguir llenando de buena música los sentidos de todos sus seguidores. Cabe indicar que el músico se presentó por primera vez en Perú el 26 de abril de 1995.

7. Max & Iggor Cavalera



Los hermanos Cavalera, fundadores de Sepultura, regresaron a las tablas para deleitar a todos sus fanáticos peruanos con los discos 'Beneath the Remains' y 'Arise'.

8. Judas Priest



Los pioneros y reyes del heavy metal mundial tocaron por primera vez en nuestro país el 30 de octubre del 2018. Rob Halford deleitó a todos sus seguidores con su potente voz.

9. Katy Perry



La cantante norteamericana llegó al Perú para cautivar a todos sus seguidores en el Jockey Club. La gira "Witness, the Tour" llegó a Lima para reunir a miles de seguidores de la californiana.

10. The Killers



Banda liderada por Brandon Flowers regresó al Perú tras cinco años y ofreció un memorable concierto para el gusto de todos sus seguidores.