Marisol, la ‘Faraona de la cumbia’, estuvo la mañana de este miércoles en el programa “Mujeres Al Mando y se sometió a un confesionario en el que reveló que quisiera volver a ser madre y “si Dios me lo permite” le gustaría que su bebé sea una mujercita.

“¿Te gustaría volver a ser madre?”, fue consultada la intérprete de “La Escobita” mientras estaba sentada en “La Silla Candente”. “Sí claro que sí... Yo quisiera una mujercita si es que Dios me lo permite (y si no) igual esperaré mis nietos algún día”, aseguró.

“Me gustaría una mujercita para peinarla, para tener con quien compartir mis cosas, mi tiempo, aconsejarla darle mucho amor. Pero si así no fuera, todo depende de Dios... Yo he dejado de tener hijos seguidos, entonces es más difícil tener otro hijo ahora y si no se diera, Dios sabe lo que hace y yo lo tengo que aceptar”, agregó.

De otro lado, la cantante también fue interrogada por su situación amorosa y sobre si se volvería a enamorar. ”Es bueno confiar en el amor pero siempre ir despacito, porque depués de todo lo que ha pasado no quiero volver a pasar lo mismo”, dijo.

“Lo que yo siempre digo es que quiero que llegue a mi vida alguien que me ame a mí, que ame a mis hijos, que confíe en mí, que no se deje llevar por los demás. Que me apoye, que me ayude a seguir creciendo, que no me haga retroceder. Yo quiero un hombre trabajador, no quiero uno que me haga invertir para mal”, finalizó.

