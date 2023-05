Marina Mora, quien anunció el pasado 2 de mayo del 2023 que espera su primer hijo junto a su esposo Alejandro Valenzuela, se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ y se quedó sorprendida al ver a su pareja hablar ante las cámaras a pedido de ‘La Carlota’.

“Vamos a cumplir 5 años de pareja y 1 año de casados, siempre estuvo en nuestros planes. Siempre tuve la idea que Dios me iba a dar la oportunidad de ser mamá después de que me casaba civil y católico. Entonces, antes de eso no funcionaba el tratamiento, pero ahora ya resultó, he cumplido 4 meses”, explicó la exreina de belleza.

Además, la empresaria reveló algunos detalles sobre su esposo. “Un santo, él tiene carácter también, pero al estar embarazada y estar delicada, él me tiene que tener paciencia, me estreso y ahí me aprovecho un poquito. Me trajo aquí, no me dejó manejar”.

La conversación entre Marina y María Pía Copello, conductora del programa, se vio interrumpida por ‘La Carlota’, quien se acercó al esposo de la empresaria. Ante la situación, Marina Mora quedó en shock. “No lo puedo creer”, dijo la exreina de belleza entre risas.

“Sí, muy feliz (que seré papá)... Cada uno tiene lo suyo”, dijo al ser cuestionado sobre sus habilidades por haber conquistado a Marina Mora.