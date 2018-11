Maju Mantilla revela cómo inició su relación con su esposo

La ex Miss Mundo 2004, Maju Mantilla , reveló algunos pasajes desconocidos de su vida junto Gustavo Salcedo. La conductora de “En boca de todos” se sinceró y habló sobre cómo empezó su romance con el empresario.

La popular reina de belleza fue la invitada del segmento “Chocahuarique”, conducido por Jaime Mandros “Choca”. y dijo que cuando Gustavo Salcedo la buscaba para salir, ella le respondía con un rotundo no.

“Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo ya estaba haciendo algunos trabajos de modelaje en Lima. Yo hacía fotos para catálogo y en algún momento él apareció en mis fotos, supuestamente era mi esposo en las fotos… Al segundo día que habíamos trabajado me pidió mi teléfono y le dije que no porque tenía enamorado”, contó Maju Mantilla.

“Era tan insistente, me invitó a cenar y le dije que no, luego me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, también me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije no. Desde ahí no me volvió a llamar… En el 2005 nos reencontramos, luego de ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco?’ me reí y se lo di”, agregó la reina de belleza.

Asimismo, dijo que premio a su insistencia, ella aceptó salir con él, se enamoraron y se casaron posteriormente en su tierra natal, Trujillo.

“Ahí me llamó al instante y me invitó a comer, a la discoteca y empezamos a salir hasta que en junio de 2005 empezó nuestra relación. ¡La hiciste, Gustavo!”, afirmó entre risas Maju Mantilla.

Sobre su matrimonio, la modelo y conductora de televisión dijo que su pedida de mano fue especial porque sucedió en Navidad.

“Él me pidió matrimonio la noche del 25 de diciembre del 2010. Mi matrimonio fue el mejor momento, yo soñaba con hacerlo en Trujillo y quería hacerlo en la catedral y así fue”, reveló Maju Mantilla.