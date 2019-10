Magdyel Ugaz sorprendió a todos al aparecer en el set del programa “Mujeres al mando” tras varios meses de su salida como conductora del espacio matutino de Latina.

La actriz se reencontró con sus compañeras Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, y saludó a Mirella Paz, quien llegó como su reemplazo cuando Magdyel abandonó el programa.

Sin embargo, el hecho anecdótico de la mañana fue cuando Magdyel se encontró con Cathy Sáenz, flamante conductora del programa. A modo de broma, la exproductora de “Combate” abandonó el set; sin embargo, regresó inmediatamente para saludar a la actriz.

“No puedo ni respirar de la emoción. Me falta verlas, las he seguido por las redes y ya no sé ni cómo agarrar un micrófono (risas)”, manifestó Magdyel.

“Estoy feliz de ver cómo ha ido creciendo este equipo de ‘Mujeres al mando’, sentir cómo iniciamos esto con tanto amor y cariño, es lindo cómo se han apoderado de las mañanas y del programa”, añadió.

Asimismo, Magdyel Ugaz contó que se alejó por un tiempo porque estaba de vacaciones y había viajado, por lo que Karen Schwarz dejó entrever que dicha travesía fue para encontrarse con quien sería su pareja. Madgyel solo atinó a reírse y continuar con el programa.