El cantante Luisito Caycho regresó al Perú, luego de residir varios años en España, y se reencontró con su exesposa, la cantante Lucía De La Cruz. Según la ‘urraca’, la expareja estaría pensando en reconciliarse.

Según un informe de Magaly TV: La Firme, el intérprete de ‘Chica Positiva’ decidió situarse en España luego de haber pasado por la farándula peruana, pero ahora ha vuelto para seguir algunos proyectos.

La conductora de televisión aseguró no entender el regreso del cantante y mucho menos una posible reconciliación. “Ahí no creo que hay razones románticas para eso, solamente hay razones de otro tipo de razones. Dice Lucía que ahora quiere ser residente española, como no pudo sacar su ‘greencard’, el ‘chamaco’ le ha dicho: “Cásate conmigo, vamos a España y tienes tu nacionalidad”.

Como se recuerda, Lucía De La Cruz y Luisito se casaron en el 2011, cuando la cantante criolla tenía 58 años y el exchico reality tenía solamente 22.

Sin embargo, la pareja no duró y se divorciaron en el 2014, frente a las cámaras de Latina, en un programa de espectáculos que en ese momento conducía Karen Schwarz.

