Magaly Medina reveló hoy, jueves 16 de marzo, que Brunella Horna quiso demandarla por ponerle el apodo ‘Brutella’. La conductora de televisión siguió criticando a la conductora de televisión por ‘apropiarse’ de la ayuda del ‘Chef Del Pueblo’.

“No le digo otra cosa porque después como tiene el suegro millonario, manda a sus abogados a amenazarme con que van a hacerme juicio”, dijo la ‘urraca’.

Como se recuerda, Magaly había apodado ‘Brutella’ a la esposa de Richard Acuña. Sin embargo, luego de un tiempo, la conductora de televisión cambió el apodo a ‘Nutella’.

“No me callo, porque hay tantas cosas que también me callo, pero como no soy heroína, ni soy alcahuetona de nadie, lo cuento y lo digo. Sí, porque le decía ‘Brutella’ y mandó al abogado a decirme que me iba a meter un juicio, que por qué le decía Brutella, que eso estaba menoscabando su honor”, agregó.