Magaly Medina derramó algunas lágrimas mientras leía el comunicado que Camila Ganoza publicó por medio de las redes sociales. La conductora se conmovió al llegar al último párrafo del texto, el cual va dirigido a la pequeña hija que Camila tiene con Richard Acuña.

“Palabras de una madre dirigidas a su hija que algún día va a ver y leer todo esto. Estoy segura que tu hija, Camila, se va asentir muy orgullosa de la mujer que será”, comenzó diciendo.

Así mismo, la popular ‘urraca’ le recomendó a Camila que no deje de educar a su hija para que sea una mujer independiente que logre todas sus metas.

“Sácala adelante, que estudie, no dejes que nadie le haga perder horas de estudio, que estudie para que algún día tenga un futuro brillante por sus propios medios y sea una mujer independiente, lo que tu no fuiste y por lo que has pasado por todo esto”, finalizó.