Ante lo que considera un ataque en su contra por parte de la prensa, el cantante Josimar, en conversaciones con Tito Nieves, se refirió al programa de Magaly Medina y los constantes reportajes sobre él que han salido a la luz en los últimos días.

El artista señaló que su faceta de artista es distinta a la de padre, tal como le enseña a sus hijos y agregó que hay “algunos seguidores de nosotros que piensan que porque somos artistas o personajes públicos, somos ganadores del Premio Nobel y no es así”, le comentó Josimar a Tito Nieves.

En respuesta, Magaly Medina defendió que los artistas y quienes están detrás de un escenario o cámaras “somos las personas comunes y corrientes. Porque quienes estamos frente al escenario solo tenemos algún talento pero eso no quiere decir que no somos humanos. Y es Josimar quien nos ha expuesto su vida privada, de magia, que cuando se estrella con la realidad le molesta”.

Lejos de guardarse algo, la conductora arremetió contra el cantante de salsa luego que este señaló “que no es el Premio Nobel”. “Por favor, todavía no has ganado ni un Grammy”.

“Somos seres humanos con defectos y virtudes, la cuestión es que aparentamos una cosa que no somos. No vamos a aparentar ser angelitos cuando no lo somos, no vamos a aparentar ser bondadosos cuando no lo somos, no vamos a aparentar ser buenos padres cuando no lo somos, de eso se trata la crítica que tanto le molesta de este programa, de revelar esa hipocresía que existe en nuestra farándula”, finalizó Medina.

