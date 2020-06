La conductora de Magaly TV, La firme, Magaly Medina reveló que Gisela Valcárcel le tiene prohibido participar en la Teletón porque “ella quiere ser la única que brille”.

“Teletón es igual a Gisela Valcárcel no hay otra… Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, señaló Magaly Medina ante las cámaras de su programa.

“Lo único que quieres es comparsas, figurantes que nadie la opaque. ¿Magaly va a venir? ¡No! (Ella dice) ‘No ATV, ya tiene sus anclas'. Yo no soy ancla de este canal, ni del otro, por gusto hago rating. Como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, no me muero por estar en la Teletón. Yo simplemente digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella”, agregó la conductora.

Sin embargo, Medina reconoció que cuando le han propuesto juntarse con Gisela por una buena causa, siempre he dicho sí. “Dejo mi ego de lado y sí me juntaría con ella”, recalcó.

“Yo siempre seré una donante anónima de la clínica San Juan de Dios, y no apareceré (en la Teletón) porque ella me lo tiene prohibido. De mi canal llama a cualquier otra persona pero a mí no”, se quejó la conductora.