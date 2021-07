Magaly Medina se mostró indignada por los comentarios de Tula Rodríguez, quien opinó en su programa ‘En Boca de Todos’ sobre la agresión de John Kelvin contra su aún esposa Dalia Durán. “En esta situación son culpables los dos”, dijo la exbailarina.

La conductora de ‘Magaly TV la firme’ calificó de “mentalidad bruta porque hay que ser bruta para decir esto, es terrible” y cuestionó los comentarios de Rodríguez “en temas trascendentes”.

“(Tula Rodríguez) solo debe bailar su huayno, zapatear un poco porque lo hace súper bien, hacer su jueguitos y coquetear con los jugadores de fútbol que también lo hace súper bien, pero eso de comenzar a decir: ‘claro, pero si tú te das cuenta que si tienes un hijo por qué tienes dos o tres’. ¿Esa mentalidad machista, no? Esa mentalidad bruta porque hay que ser bruta para decir esto. Es terrible”, cuestionó Medina.

El última martes, Dalia Durán se presentó en el programa de Magaly Medina y contó el drama que vivió a manos del cantante de cumbia.

“Yo tuve que firmar una autorización escrita para que él pueda ver a los bebes y juntos puedan compartir... Yo accedí porque sentí que no había algún problema, luego me metí a mi cuarto y le di su espacio con los chicos. No me metí en nada. Ellos estaban pintando y hasta ahí todo bien. Me dijo que si después de trabajar, él podía regresar para que el domingo pueda apoyarme con los chicos... Él me dice que había alquilado una casa en el sur para ir todos juntos y yo le dije que no había manera de que yo aceptara ir con él a algún lugar... Yo le dije que estaba bien que se lleve a los niños porque ellos necesitan distraerse”, contó muy en el programa.

