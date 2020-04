La modelo Angie Jibaja dejó este jueves su cuarto en la Clínica San Pablo de Surco tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos por más de cinco días, producto de dos disparos que recibió de su agresor y supuesta pareja Ricardo Márquez Michieli el pasado 10 de abril.

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, contó que la modelo pidió su alta, abandonó la clínica. "No he podido hablar con ella, se salió de la clínica. Pidió su alta bajo su responsabilidad (entre las 5 y 6 de la tarde) y le dijo por teléfono a su hermana (Cielo) que se iba para que la deuda no crezca más», contó Maggie sobre su hija.

En las imágenes del mencionado programa se observa a la modelo cubierta con una chompa con capucha cuando deja la clínica. La madre de Angie indicó que no sabe el paradero de su hija ni quién asumirá la deuda por la atención que recibió.

Angie Jibaja dio positivo a anfetaminas

Esta noche, durante el programa ‘Magaly TV: La Firme’ se informó que el reporte policial del análisis toxicológico practicado a ella y a su supuesta pareja arrojó positivo para anfetaminas en orina. La conductora mostró las imágenes del examen Panel 5D practicado a la modelo cuando ingresó malherida a la clínica.

Esta droga puede ser inhalada, inyectada o fumada, según detalló el especialista Nilton Rojas, representante de Cedro, quien explicó además que entre los efectos producidos por esta sustancia figura la paranoia y reacciones irracionales.

También, en el examen practicado a las muestras recogidas en el departamento del agresor Ricardo Marquez dio positivo para clorhidrato de cocaína.

