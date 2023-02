Magaly Medina cuestionó duramente a Alejandra Baigorria por decir que ella ‘sabe el trasfondo’ del ampay que emitió el programa de la ‘Urraca’ sobre una presunta infidelidad de su novio, Said Palao.

Hace unas semanas, a través del programa Magaly TV: La Firme, se emitieron unas imágenes en las que se veía a Said Palao abrazando a una misteriosa mujer mientras Alejandra se encontraba de viaje.

Ante las imágenes, la exchica reality dijo que la situación no era lo que parecía y que ella ‘sabe el trasfondo’. Sobre esto, Magaly no dudó en cuestionarla.

“No es un chape, no están en un hotel, pero él andaba ahí con la cara metida en el cuello de la chica, es una falta de respeto a la novia. No es que “yo sé el trasfondo”. ¿Qué? ¿Lo doparon? ¿Cuál es el trasfondo? No hay trasfondo. Eres una perdona vidas, siempre lo has sido”, dijo ofuscada.

Como se recuerda, Alejandra y Said se compraron un departamento para empezar a convivir. Para Magaly, la convivencia de ambos no tiene una base sólida.

“Si empiezas así disculpando tan fácilmente la actitud irrespetuosa de tu novio, ¿con qué bases va a empezar esa convivencia? Se la hiciste fácil, ahora si te hace otra, sabe que lo vas a perdonar”, añadió.

Para finalizar el tema, Magaly le recomendó a la modelo que inicie terapia psicológica, pues ‘no se quiere’.





VIDEO RECOMENDADO