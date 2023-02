Magaly Medina criticó a Génesis Tapia por defender a John Kelvin de las acusaciones de Dalia Durán. Según la presentadora de televisión, Génesis Tapia dijo ser la consejera legal del cantante de cumbia.

A través de un informe del programa “Magaly TV: La Firme”, Magaly le recordó su pasado a Génesis Tapia, quien denunció a sus parejas sentimentales de haberla violentado físicamente.

“No sé si lo hace por una payasada, por salir en los diarios, pero me parece una falta de sensibilidad ante el dolor de una mujer, una mujer que ha pasado por, todavía, muchísimas mas lesiones que ella pasó”, dijo Medina sobre Tapia.

Además, agregó que no entiende por qué lo hace, porque la abogada fue maltratada en el pasado. “Si tú has sido una mujer golpeada, maltratada, agredida por una de sus parejas, te pones un poco empática, no te vas a hablar en contra de la mujer que ha sido vulnerada en sus derechos, humillada”, le recriminó.





