Macarena Vélez reaparecerá en televisión este domingo 2 abril a las 7 de la noche. La exchica reality participará en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, junto a su madre Milagros. Juntas, se enfrentarán a Carloncho y su madre Zoila.

La modelo se refirió a los últimos casos de violencia contra la mujer y le pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto. De la misma forma, le pidió a las mujeres que denuncien y no se queden calladas.

Este domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco junto a tu mami. ¿Cómo la pasaste?

La pasé super bien, divertido como siempre, mi mamá y yo no somos expertas en la cocina, pero le pusimos toda la actitud. Mi mamá y yo parecemos más que mamá e hija, hermanas, nosotras conversamos todos los días, ella es muy jovial y regia, ha sido profesora de aeróbicos, también va al gimnasio e interdiario corre de 9 a 10 kilómetros.

Macarena Vélez en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. (Imagen: Difusión)

¿Y crees que es necesario saber cocinar?

Hoy en día esto se ha dejado atrás, hay mujeres que se dedican al hogar y otras que no, la mujer no necesariamente tiene que saber cocinar para ser una mujer. Yo tengo destreza en los deportes, no mucho en la cocina.

No conquistas por el estómago...

No conquisto por el estómago, yo conquisto con mi forma de ser, con mis detalles, pero sí he hecho una locura de amor y he cocinado algo en alguna ocasión.

¿Cómo estás por estos días?

Estoy disfrutando de mí, enfocada en mí, mi prioridad soy yo.

¿En qué proyectos estás ahora?

Con mi emprendimiento de ropa deportiva, estoy muy contenta, y con mis redes sociales, que actualmente se mueven mucho. ¿La tele? Si me dan la oportunidad, yo encantadísima de estar en la televisión, me gusta crecer en distintos aspectos. También me gustaría abrir un canal de Youtube sobre viajes, creo que comer y viajar son los mejores placeres de la vida.

Por último, cambiando de tema, ¿qué opinas sobre los últimos casos de agresión a la mujer?

Me parece terrible, no entiendo hasta cuándo esto seguirá ocurriendo, nuestras autoridades deben poner mano dura. Les pido a las mujeres que no se callen, que salgan y denuncien, no por miedo podemos callar. Las mujeres hoy podemos salir adelante solas, no debemos dejarnos maltratar por ningún hombre.





