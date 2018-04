'Luis Miguel: La Serie' se estrenó en Netflix y así fue su primer capítulo [VIDEO]

Una de las nuevas series de Netflix se llama 'Luis Miguel: La Serie' , la cual se estrenó en Latinoamérica por la noche del último domingo.

Esta producción abarcará los inicios de este cantautor puertorriqueño y cómo, poco a poco, fue ascendiendo su carrera musical en medio de dificultades.

'Luis Miguel: La Serie' llegó a las pantallas, a través de Netflix y Telemundo, exactamente a las 10 de las noche. Antes, se había fijado a las 9 p.m., sin embargo, tuvo que modificarse su estreno por el debate presidencial que se realizó en México.

Diego Boneta es el actor quien interpreta al 'Sol de México' y, en declaraciones al New York Times sobre este reto que afronta, señaló que es "100 por ciento mexicano y 100 por ciento estadounidense".

Lo que hará singular a 'Luis Miguel: La Serie' es que sus capítulos se estrenarán semanalmente, con el objetivo de que la audiencia esté pendiente de la serie y evitar, así, los pesados 'spoilers'.

"Me ayudó mucho ver vídeos, leer libros y, claro, hablar con Luis Miguel para entender quién era él, no ahora, sino a los 17 años; no para vendérselo a la prensa, sino para interpretarlo bien y enaltecerlo", manifestó el Boneta en una entrevista a un medio estadounidense.