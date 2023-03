Flavia Laos apareció en Esto es Guerra y, como parte de la promoción de su nueva canción ‘Si se nos da’, ofreció una presentación musical junto a Handa. El tema, que es del género urbano, puso a bailar a todos los presentes, incluida Luciana Fuster, quien es pareja de su ex, Patricio Parodi.

La influencer llegó al reality para formar parte del jurado en el segmento ‘Dale Play’. Justo antes del término del programa de competencia, la modelo presentó su nuevo tema.

Al instante, todos se comenzaron a moverse al ritmo de la canción, incluida Luciana Fuster, quien es pareja de su ex, Patricio Parodi, por lo que muchos aseguran que tendrían una rivalidad.

No obstante, Luciana disfrutó del momento musical e incluso el propio Patricio se dejó llevar por la melodía y demostró que no tiene ningún problema con su expareja, quien ahora es pareja del ex de Luciana Fuster, Austin Palao.