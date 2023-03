Lorena Álvarez, conductora de Latina Noticias, se quebró durante un enlace en vivo con una estudiante, quien dijo que un huaico arrasó con su vivienda. Al escuchar el testimonio, Lorena alentó a la joven y le pidió que no se rinda.

La afectada, identificada como Flor María Grandez, contó, entre lágrimas, que perdió todas sus cosas tras la caída de un huaico en Chosica. Además, dijo que perdió documentos universitarios importantes y que solo logró salvar a unos perritos, por lo que pidió ayuda para reponerse de tal situación.

“Flor querida, tú eres el ejemplo de todo eso que está bien en el mundo, de las personas que valen un Perú. Porque, teniendo poco, siempre tienen un corazón inmenso para dar amor y generosidad”, dijo Lorena, quien derramó varias lágrimas mientras escuchaba el testimonio.

“No te rindas, no te rindas, no desfallezcas por favor. Todas esas lágrimas se van a convertir en alegría porque la gente buena se merece cosas buenas y aquí estamos gracias por confiar en nosotros y permítenos ayudarte”, agregó finalmente.





