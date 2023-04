Leslie Shaw fue invitada al programa ‘+ Espectáculos’ y se animó a responder algunas preguntas sobre su compromiso con el cantante ‘El Prefe’. La cantante presentó el tema ‘No quiero’ y reveló algunos detalles de su situación sentimental.

Leslie Shaw comentó que se encuentra de pasada en Lima para poder promocionar su carrera musical con su último tema, por lo que Jazmín Pinedo, conductora del programa, le preguntó cómo le iba en Estados Unidos.

Después de que Leslie comentara que también está enfocada en el ámbito de la composición, Jazmín se atrevió a preguntarle sobre su situación sentimental con ‘El Prefe’.

“Ya llevo casi dos años comprometida”, dijo Leslie. A lo que Jazmín le dijo: “¿Alguno de esos anillos que tienes es el que te regaló?” Y Leslie respondió: “No, me da miedo, mi mamá no me deja usarlo en la calle”.