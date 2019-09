La última invitada de El valor de la verdad fue Karla Tarazona, quien no dudó en hablar de sus exparejas Leonard León y Christian Domínguez, así como la enamorada de este último. Ella respondió hasta la pregunta número 20 y se llevó 25 mil soles.

Durante el programa, la exbailarina contó que fue víctima de maltrato físico por parte del cantante Leonard León, quien la golpeó cuando estaba embarazada y cargando a uno de sus pequeños. Dijo que jamás contó lo sucedido por vergüenza y porque no quería arruinar la carrera de su entonces pareja. Según ella, las agresiones ocurrieron en reiteradas oportunidades.

Respecto a su relación con Christian Domínguez contó cómo el amor la cegó y pese a que la llamaban diciéndole que él le estaba siendo infiel, ella prefirió no creer en los demás. Aunque pasó momentos muy críticos por las mentiras, según dijo, del artista, no se arrepiente de haberse casado simbólicamente con él porque hizo lo que sentía en ese momento.

Algo que causó sorpresa al conductor del programa Beto Ortiz fue cuando Tarazona le contó que guardaba la trusa de ‘Chabelita’ como prueba de la infidelidad del cumbiambero.

A continuación, te damos a conocer las preguntas más polémicas que contestó en el sillón rojo.

¿Te callaste por vergüenza cuando te golpeó Leonard León? Respuesta: Sí (Verdad)

“No lo conté porque quería evitar el escándalo. Tenía un sentimiento de culpa porque permití esa situación. Por eso cuando nos separamos no conté nada a nadie porque viví aislada de mi familia y mis amigos [...]. No recuerdo cuántas veces me golpeó porque son cosas que anulé de mi cabeza y prefiero no recordarlas […]. Incluso me pegó cuando estaba embarazada delante de mi mamá. El problema era por el tema del alcohol. La pelea empezó y él se puso como un energúmeno y me pateó yo estando embarazada y cargando a mi hijo en brazos”.

¿Ibas a trabajar con moretones en el rostro? Respuesta: Sí (Verdad)

"Usaba maquillaje. Primero les decía a mis compañeros que me había caído, pero como era constante ya no me creían, pero yo señalaba que no pasaba nada [...]. Sí lo denuncié en la comisaría y dejé de verlo por un tiempo, pero después retomé la relación y deje las cosas ahí. No quería malograr su carrera".

¿Estuvo Chabelita en la fiesta sorpresa que te organizó Christian? Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue para mi cumpleaños cuando ella trabajaba bailando. En ese momento no sé si pasaba algo entre ellos […]. Durante cuatro meses nos vinculamos todos los días; ella bailaba con Christian y yo con Lucas. Chabelita tenía novio e íbamos a mi casa a almorzar y de ahí a los ensayos donde compartíamos el mismo lugar de trabajo. Una oportunidad le regalé algunas cosas, incluso en uno de los ampay sale con la licra puesta que yo le había obsequiado [...]. A mí lo que me incomoda es que le abrí las puertas de mi casa, se sentó en mi mesa, compartió momentos especiales conmigo y me hizo eso. ¡Cómo fuiste cara dura de haber estado en mi casa, sentarte en mi mesa y de la casa para afuera de irte con mi marido!”

¿Encontraste el calzón de Chabelita en la mochila de Christian? Respuesta: Sí (Verdad)

“Ahí no hubo cosas casuales. Si alguien te lo mete a escondidas ¿qué puedes hacer? Christian no se percató porque esa trusa llegó en su maleta con ropa sucia que acostumbraba a dejarla. La persona que trabaja en mi casa la encuentra y la lava, pero cuando la veo y reconozco que no era mía; pensando que era de una amiga mía se la guardo. Pasado unos días, a él le dolía la muñeca y yo amable le digo que iba a frotarle el brazo, el momento que busco en sus cosas veo una trusa igual con la misma marca y modelo, pero de diferente color. Ahí me di cuenta de su infidelidad. Al reclamarle me negó todo diciéndome que era un short de baile”.

¿Guardas el calzón que encontraste de Chabelita como recuerdo? Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo guardo porque puede servir como prueba de algo, está en la casa de mi amiga. Me puede servir, pero no voy a ir a su casa a decirle ‘toma tu trusa’. Ha sido protagonista de un video y miniserie, considero que no sería la excepción mostrarla [en el programa]. Tras encontrarla se lacró y guardó. Esta guardadito [...]. Si eres tan fresca para dejarlo en una maleta, asume lo que te toca asumir. [Chabelita] es bien caradura de ir a los mismos lugares a donde va la exmujer".

Beto Ortiz mostró la prenda interior supuestamente de Chabelita. (Foto: Instagram Beto Ortiz)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

5. ¿Te abandonó tu padre cuando tenías tres meses de nacida? Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te expulsaron los Testigos de Jehová de su iglesia? Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Te pagaban con canjes cuando empezaste a modelar? Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Crees que Christian Domínguez estuvo al mismo tiempo con Vania Bludau y contigo? Respuesta: No (Verdad)

9. ¿Estuviste ciega de amor por Christina Domínguez? Tocan botón rojo Pregunta de repuesto: ¿Es cierto que Pedro Loly y Angelo Fukuy llamaban jefa a Chabelita? Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te lloraba Christian jurando que era fiel? Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Te llegaban mensajes que decían que Christian te era infiel? Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Celabas a Christian Domínguez? Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Le mandaba besos Christian a Chabelita en una discoteca de Ayacucho? Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Canta Leonard León mejor que Christian Domínguez? Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Te arrepientes de casarte simbólicamente con Christian? Respuesta: No (Verdad)

17. ¿Te decía Christian que tus amigas los querían separar? Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Te arrepientes de haber puesto las manos al fuego por Christian? Respuesta: Sí (Verdad)